Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de site-uri deghizate in portaluri locale de știri din Europa, Asia și America Latina promoveaza conținut pro-China intr-o campanie ampla de influența care are legatura cu o firma de PR din Beijing, a descoperit Citizen Lab, relateaza Euraktiv citat de Rador Radio Romania. Materialele de propaganda,…

- Peste 100 de site-uri deghizate in portaluri locale de știri din Europa, Asia și America Latina promoveaza conținut pro-China intr-o campanie ampla de influența care are legatura cu o firma de PR din Beijing, a descoperit Citizen Lab, relateaza Euraktiv citat de Rador Radio Romania. Materialele de…

- Gara din Beijing a inregistrat o creștere a numarului de calatori joi (8 februarie), in timp ce sute de milioane de oameni din China se intorc in orașele lor natale pentru a se reuni cu cei dragi și a sarbatori Anul Nou Lunar, care cade pe data de 10 februarie a acestui an, potrivit Reuters. […]

- Scriitorul si academicianul australian Yang Jun, incarcerat in China din 2019 pentru acuzatii de spionaj pe care el le contesta, a fost condamnat la moarte cu suspendare in aceasta tara, a anuntat luni Australia, care si-a exprimat consternarea, relateaza AFP si dpa. Informatia a fost confirmata de…

- Cancelarul german Olaf Scholz cere ca Uniunea Europeana sa finalizeze crearea unei uniuni bancare si a pietelor de capital, astfel incat blocul sa poata concura cu SUA si China pentru tehnologii noi, transmite Reuters, scrie news.ro.Scholz a afirmat duminica, la o conferinta la Berlin pentru delegatii…

- Cancelarul german Olaf Scholz cere ca Uniunea Europeana sa finalizeze crearea unei uniuni bancare si a pietelor de capital, astfel incat blocul sa poata concura cu SUA si China pentru tehnologii noi, transmite Reuters. Scholz a afirmat duminica, la o conferinta la Berlin pentru delegatii europeni ai…

- Taiwanul merge sambata la urne pentru a alege un nou presedinte si un nou parlament, in umbra proiectata a unei Chine tot mai asertive, care a numit votul o alegere intre "pace si razboi", relateaza Reuters.Dar indiferent cine castiga alegerile, presiunea militara si economica a Beijingului asupra…

- China are noi ținte de imbunatațire a calitații aerului, in cadrul strategiei sale de dezvoltare verde și cu emisii reduse de dioxid de carbon, conform strategiei publicate ieri și citate de Reuters, potrivit Rador Radio Romania.In ultimele luni, orașele Chinei s-au confruntat cu niveluri ridicate…