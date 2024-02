Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o mișcare menita sa aduca mai multa transparența in mediul politic ucrainean și sa raspunda curiozitații publicului, președintele Volodimir Zelenski a dezvaluit detalii despre averea sa personala. Datele recente publicate ofera o privire detaliata asupra situației financiare a liderului țarii in…

- Noul sef al diplomatiei franceze, Steacute;phane Seacute;journeacute;, "este in drum spre Kiev", unde va avea o intrevedere cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a l asigura de sprijinul Frantei pentru Ucraina, in razboiul sau impotriva invaziei ruse, a anuntat vineri anturajul ministrului…

- O incetare a focului in razboiul ruso-ucrainean nu ar duce la un dialog politic și ar fi doar in beneficiul Rusiei, a declarat Zelenski, joi, in timpul unei vizite in Estonia, transmite The Guardian. Președintele ucrainean a declarat ca o incetare a focului ar fi benefica pentru Rusia, deoarece ar permite…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a mers in vizita miercuri in Lituania si isi va continua calatoria in Letonia si Estonia in zilele urmatoare, a anuntat liderul de la Kiev intr-o postare pe reteaua de socializare X, relateaza Reuters.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu publicat luni ca ideea conform careia Rusia castiga razboiul este doar un "sentiment" si ca Moscova sufera in continuare pierderi grele pe campul de lupta, informeaza Reuters, citat de Agerpres.Intervievat de The Economist, presedintele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a caracterizat drept „o victorie pentru Ucraina si intreaga Europa” decizia Uniunii Europene de a deschide negocierile de aderare cu Kievul. „Este o victorie pentru Ucraina. O victorie pentru intreaga Europa. O victorie care motiveaza, inspira si intareste”,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a inceput o vizita esentiala la Washington pentru a consolida asistenta de securitate, a declarat luni in fata unei audiente militare americane ca spera ca inca poate conta pe Statele Unite si a indemnat Congresul sa nu faca jocul presedintelui rus Vladimir…

- Președintele american, Joe Biden, l-a invitat pe omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, la o intilnire din 12 decembrie la Casa Alba. Casa Alba a spus ca cei doi vor discuta despre „nevoile urgente” ale Ucrainei și vizita se va desfașura in contextul in care Casa Alba incearca sa incheie un acord…