Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va deplasa vineri la Berlin si Paris pentru a semna acorduri de securitate menite sa garanteze tarii sale un sprijin militar si financiar pe termen lung, intr-un moment in care intampina dificultati in a respinge agresiunea rusa, transmite AFP. Cancelarul…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, merge vineri la Berlin si Paris pentru a semna acorduri de securitate menite sa garanteze tarii sale un sprijin militar si financiar pe termen lung, intr-un moment in care intampina dificultati in a respinge agresiunea rusa, noteaza AFP, citat de Agerpres.…

- Nu exista alternativa la parteneriatul dintre Europa, NATO si Statele Unite pentru a face fata unor riscuri de securitate tot mai mari, a declarat luni premierul polonez Donald Tusk, aflat in vizita la Paris, in timp ce, in perspectiva revenirii lui Donald Trump la Casa Alba, cresc temerile legate de…

- Franța, Polonia și Germania au acuzat luni Rusia ca a creat o rețea elaborata de site-uri web pentru a raspandi propaganda pro-rusa pentru a submina guvernele lor, avertizand prvind o raspandire in masa a unui astfel de conținut inainte de alegerile europarlamentare din iunie, relateaza Reuters.Națiunile…

- Comitetul de Investigații al Rusiei a publicat vineri online un videoclip cu ceea ce a descris drept prizonieri de razboi ucraineni care se urca avion militar rusesc de transport Iliușin Il-76 care avea sa se prabușeasca ulterior in regiunea Belgorod dupa ce a fost doborat. Cu toate acestea, comentatorii…

- Kremlinul a declarat luni ca discuțiile de la Davos privind propunerile de pace ale Kievului nu vor duce la nimic, deoarece Rusia nu participa la discuții, iar Moscova iși va continua operațiunea militara in Ucraina pana cand iși va atinge toate obiectivele, noteaza Reuters, potrivit RAdor Radio Romania.Președintele…

- Rusia nu are niciun interes sa lupte cu alianța militara NATO, a declarat duminica Vladimir Putin intr-un interviu acordat pentru televiziunea publica din Rusia, in care a respins afirmațiile președintelui american Joe Biden care a avertizat ca Rusia va ataca NATO daca va caștiga razboiul din Ucraina,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron are programata o intrevedere joi, la Paris, cu premierul Ungariei, Viktor Orban, o intalnire destinata sa duca la gasirea unui compromis inainte de summitul UE de saptamana viitoare, pe care Budapesta ameninta sa-l saboteze, relateaza AFP.Emmanuel Macron il va…