Stiri pe aceeasi tema

- Renee Zellweger este de nerecunoscut in cel mai nou rol pe care il interpreteaza. In varsta de 52 de ani, vedeta a fost fotografiata pe platourile de filmare din New Orleans, in timp ce interpreta un anumit rol. Este vorba despre un rol complex și anume cel al criminalei Pam Hupp (inca in viața!) in…

- Cantarețul britanic Elton John (74 de ani) și-a inspaimantat fanii cu cea mai recenta postare facuta in mediul online. Legenda muzicii pop a publicat pe rețelele sale sociale un mesaj oficial prin care anunța ca va amana cu doi ani, in Europa și UK, turneul de adio stabilit in 2021. Artistul face acest…

- Rapsodul Tudor Gheorghe este de nerecunoscut. Pandemia, pierderea soției la inceputul acestui an, și-au pus serios amprenta asupra lui. Deși mereu se afișa in public cu binecunoscuta-i mustața, iata ca artistul a decis sa iși lase și barba, astfel ca fanii cu greu il recunosc din prima. Cantarețul din…

- Bateristul Pete Parada a fost dat afara din trupa „punk rock” The Offspring, dupa ce a refuzat sa se vaccineze anti-COVID-19. Muzicianul a anunțat ca a decis sa nu se imunizeze din cauza unor probleme medicale cu care se confrunta, potrivit Protv.ro . Pete Parada, in varsta de 48 de ani, a dezvaluit…

- Actualul proprietar al locuintei celebrului Kurt Cobain, Lee Bacon, restaureaza casa starului rock, cu scopul de a organiza aici expozitii temporare, in contextul in care regulamentul cartierului nu permite transformarea casei intr-un muzeu permanent. „Scopul nostru este de a transforma casa intr-un…

- Intr-un interviu acordat celor de la GQ, celebrul cantareț cunoscut sub numele de scena The Weeknd a marturisit ca a renunțat la stilul de viața distructiv și a inceput sa adopte obiceiuri mai sanatoase. Stilul de viața abordat se numește sober lite și se refera la o abstinența care nu este dusa pana…

- Cantaretul britanic Paul McCartney, in varsta de 78 de ani, a publicat pe Instagram o fotografie cu momentul in care primeste doza si incurajeaza pe fiecare sa faca la fel, transmite News.ro . „Fiti moderni. Vaccinati-va!”, a scris el in explicatia care insoteste fotografia publicata pe contul urmarit…

- Mihaela Buzarnescu s-a declarat incantata de calificarea in turul doi la Jocurile Olimpice de la Tokyo și a declarat intr-un mesaj pe Facebook ca spera ca i-a facut mandri pe toti fanii sai. “Incantata sa concurez pentru prima data la Jocurile Olimpice si ca am castigat primul meu meci la simplu. M-am…