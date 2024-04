Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD pentru Primaria Suceava, Vasile Rimbu, propune un program pentru plantarea a 100.000 de copaci care vor primi numele copiilor ce se vor naște in Suceava. „Am oportunitatea, in aceasta perioada, sa merg pe jos prin majoritatea zonelor din oraș. Atat eu, cat și colegii mei am constatat…

- Copenhaga a introdus experimental o saptamina de lucru de patru zile pentru angajații municipali, incepind cu 1 aprilie, care ar putea deveni un program standard de lucru in viitor. Incepind de luni, angajații din cele șase administrații din Copenhaga au inceput sa lucreze patru zile pe saptamina, cu…

- Angajații de la stat sunt nemulțumiți. Ei considera ca nu sunt platiți așa cum ar merita. ”Aproape 72% dintre angajatii la stat nu au urmat, in ultimii ani, cursuri de formare profesionala care sa le imbunatateasca competentele la locul de munca, in special pe cele digitale”, arata un sondaj realizat…

- ”Aproape 72% dintre angajatii la stat nu au urmat, in ultimii ani, cursuri de formare profesionala care sa le imbunatateasca competentele la locul de munca, in special pe cele digitale”, arata un sondaj realizat de Centrul de Formare APSAP, desi institutiile statului sunt obligate prin lege sa investeasca…

- Sindicatul Artiștilor Instrumentiști din Filarmonica de Stat Sibiu anunța ca 70 la suta dintre angajații acestei instituții cer demisia managerului Cristian Lupeș. Sindicatul condus de Monica Florescu afirma ca mai mulți angajați au fost concediați de managerul Lupeș iar printre cei concediați s-a numarat…

- Marcel Ciolacu a declarat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca aceasta este o solutie pentru deficitul fortei de munca. “O alta prioritate, dupa discutiile din ultimele saptamani cu reprezentantii tuturor marilor investitori, atat romani, cat si straini, este sa gasim solutii pentru deficitul…

- Patronii statiei GPL de la Crevedia, Ionut Daniel Doldurea si Cosmin Ionut Stinga vor sa-și reia activitatea la firma pe care o dețin impreuna. Ei au facut in instanța o cerere pentru a se putea deplasa zilnic la firma Flagas. Dupa ce, la sfarșitul lunii noiembrie, au fost plasați in arest la domiciliu,…

- Comisia Electorala Centrala a luat act de vacanța unui mandat de deputat in Parlamentul Republicii Moldova atribuit Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” și va propune Curții Constituționale sa valideze mandatul candidatului supleant, de pe lista aceluiași partid politic.