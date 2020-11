Un oraș din România scapă de carantină. Motivul pentru care autoritățile și-au amânat decizia Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Bistrița-Nasaud a decis, vineri, amanarea deciziei privind carantinarea municipiului reședința, unde incidența cazurilor de Covid-19 a ajuns la 9,17 la mia de locuitori. Autoritațile spun ca s-a inregistrat o scadere a numarului de cazuri fața de ziua precedenta. “S-au analizat numarul de cazuri de COVID-19 din ultimele 14 zile, rata incidentei, precum si focarele. Datele releva o scadere in numarul de cazuri inregistrate in Bistrita, precum si o scadere a incidentei. La data de 12 noiembrie, in municipiu s-a inregistrat o incidenta de 9,38/1000… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

