IGSU: 90% dintre alarmele testate sunt funcționale In urma exercițiului ”Miercurea alarmelor”, in care au fost verificate sistemele pentru alarmearea populației in caz de dezastre, Inspectoratul pentru Situații de Urgența (IGSU) a transmis ca aproximativ 90% dintre sirenele testate au fost funcționale. Potrivit unui comunicat IGSU , dintr-un total de 7.595 de sirene electrice și electronice testate la nivel național, 6.892 au funcționat in timpul exercițiului de miercuri, 28 februarie. In acest an, pentru marcarea celor 91 ani de Protectie Civila in Romania, IGSU a alocat o saptamana pregatirii populatiei in situatii de urgenta, in perioada 24… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a anuntat, marti, ca aproximativ 90% dintre sirenele de avertizare a populatiei au fost functionale in cadrul exercitiului desfasurat in cadrul Saptamanii Protectiei Civile, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, si in acest…

- Si in acest an, pentru marcarea celor 91 ani de Protectie Civila in Romania, am alocat o saptamana, pregatirii populatiei in situatii de urgenta.Am organizat, atat la nivel central, cat si la nivel local, actiuni si evenimente de anvergura pentru promovarea mesajului preventiv si a masurilor specifice…

- Azi intre orele 10,00-11,00 vor suna sirenele. Inspectoratul pentru Situații de Urgența ,,Someș” Satu Mare desfașoara miercuri, 28 februarie, exercițiul de alarmare publica ,,Miercurea sirenelor”. Acțiunea face parte din calendarul activitaților cuprinse in ,,Saptamana Protecției Civile’’, marcand Ziua…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Someș” al județului Satu Mare anunța ca miercuri, 28 februarie 2024, in intervalul orar 10:00 – 11:00 va fi reluat exercițiul național de alarmare publica denumit generic ”Miercurea alarmelor”,... The post In 28 februarie toate alarmele suna intre orele 10 și…

- BULETIN INFORMATIV SAPTAMANA PROTECȚIEI CIVILE In acest an, la data de 28 februarie, sarbatorim 91 de ani de Protecție Civila in Romania. Pentru marcarea acestui moment, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Anghel Saligny” al județului Vrancea organizeaza o serie de activitați menite sa dezvolte…

- BULETIN INFORMATIV SAPTAMANA PROTECȚIEI CIVILE In acest an, la data de 28 februarie, sarbatorim 91 de ani de Protecție Civila in Romania. Pentru marcarea acestui moment, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Anghel Saligny” al județului Vrancea organizeaza o serie de activitați menite sa dezvolte…

- BULETIN INFORMATIV SAPTAMANA PROTECȚIEI CIVILE In acest an, la data de 28 februarie, sarbatorim 91 de ani de Protecție Civila in Romania. Pentru marcarea acestui moment, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Anghel Saligny” al județului Vrancea organizeaza o serie de activitați menite sa dezvolte…

- In acest an, la data de 28 februarie, sarbatorim 91 de ani de Protecție Civila in Romania, la data de 1 martie, omagiem Ziua Internaționala a Protecției Civile și in data de 4 martie, comemoram victimele cutremurului de la 4 martie 1977. Pentru marcarea acestor evenimente, Inspectoratul pentru Situații…