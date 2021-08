Stiri pe aceeasi tema

- Rebelii din regiunea etiopiana Tigray, in conflict armat, au preluat controlul joi asupra orasului Lalibela, celebru pentru bisericile sale sapate in stanca clasate de UNESCO in Patrimoniul Mondial, in regiunea vecina Amhara, potrivit locuitorilor, scrie Le Figaro.

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) preia o parte din capitalul social al companiei Vestmoldtransgaz SRL, iar Consiliul Concurenței a aprobat operațiunea. In urma acestei tranzacții, Vestmoldtransgaz SRL va fi deținuta de Eurotransgaz SRL și BERD. Eurotransgaz SRL, companie constituita…

- Roșia Montana a fost inclusa in Patrimoniul UNESCO, printr-un vot la care nu au existat nici obiecții, nici impotriviri. Decizia vine dupa aproape 20 de ani de controverse, proteste și dezbateri aprinse. Minele antice din Apuseni primesc astfel recunoaștere mondiala și vor fi conservate astfel incat…

- Comitetul Patrimoniului Mondial al UNESCO a aprobat candidatura sitului Rosia Montana pe lista obiectivelor protejate de institutie. Comitetul Patrimoniului Mondial al UNESCO a decis marți ca peisajul minier Rosia Montana a fost inscris in Lista Patrimoniului Mondial al UNESCO. „Prin decizia de astazi,…

- „Introducerea sitului Roșia Montana in patrimoniu mondial UNESCO nu aduce beneficii nici pentru comunitate și nici pentru țara”, a declarat primarul Eugen Furdui. Printre minusuri, el identifica dezavantaje, respectiv impunerea unor avize speciale pentru restaurarea oricarui imobil din zona. „Beneficii…

- Dosarul privind includerea Rosiei Montane in Patrimoniul UNESCO va fi decis de un comitet din care fac parte 21 de state, printre care Rusia, Ungaria si China, miza fiind atat exploatarea zacamintelor de aur, cat si procesul international intre statul roman si o companie canadiana. Sefia UNESCO e asigurata…

- Cine vrea sa traiasca, in Romania de azi, un moment de alegeri, fie și interne, decent, corect, fara derapaje controlate de mai marii partidelor, poate sa vina in Țara Moților. N-aș vrea ca lucrurile sa se-ntample altfel, sa se regleze, decat cu oameni ca cei pe care i-am intalnit, azi, la Abrud, cu…

- Organizația Națiunilor Unite (ONU) lanseaza un avertisment. Oficialii ONU spun ca urmatoarea pandemie este aproape și ca „nu exista niciun vaccin care sa o vindece”. De asemenea, ONU avertizeaza ca seceta este o criza globala ascunsa, care risca sa devina „urmatoarea pandemie daca tarile nu iau masuri…