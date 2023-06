Un nou tratament care reduce cu 74% evoluția unui tip de cancer al sângelui Carvykti (denumirea comerciala) este un tratament care reușește sa modifice genetic celulele imunitare ale omului. El este eficace contra unei forme rare de cancer al sangelui și a fost prezentat la Conferința anuala a Societații americane de oncologie, ce a avut loc saptamana trecuta la Chicago. Potrivit unui studiu publicat recent, acest tratament reduce cu 74% riscul de evoluție a bolii la persoanele afectate de un tip rar de cancer al sangelui. Tratamentul a fost testat clinic cu participarea a 419 pacienți cu mielom multiplu, un cancer de sange care nu raspunde la chimioterapia prescrisa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tratament care presupune modificarea genetica a celulelor sistemului imunitar din organism reduce cu 74% riscul de progresie a bolii la persoanele diagnosticate cu un tip rar de cancer de sange, potrivit rezultatelor unui studiu, publicate luni, transmite AFP, conform AGERPRES.Ciltacabtagene autoleucel…

- Ciltacabtagene autoleucel - cunoscut si sub denumirea comerciala Carvykti - a fost testat in cadrul unui studiu clinic care a implicat 419 pacienti cu mielom multiplu a caror boala nu a raspuns la tratamentul chimioterapic prescris in mod obisnuit, Lenalidomida.In timp ce utilizarea acestuia din urma…

- Universitatea din Pitești organizeaza, miercuri, 31 mai 2023, incepand cu ora12:00, un eveniment de excepție: Conferința “Rolul Calculatoarelor in Știința,Tehnologie și Societate”, susținuta de Marius STAN, Chicago, IL, USA. Marius Stan este fost cercetator principal la Laboratorul Național Los Alamos,…

- Specialistii care au cercetat indelung puterea vindecatoare a acestei plante, au insumat nu mai putin de 150 de intrebuintari medicinale, de la dermatite, pana la pancreatita sau cancer. Este vorba despre rostopasca, planta erbacee a carei tulpina contine un laptisor amar care capata o nuanta rosie…

- In București, prețurile cladirilor de calitate și prețurile apartamentelor noi vor crește, intrucat cererea este mai mare decat oferta. Aceasta estimare a fost prezentata, intr-o conferința de presa, de liderii grupului ONE United Properties, drept raspuns la o intrebare adresata de „Romania libera”.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis luni, 10 aprilie 2023, un mesaj in deschiderea Conferinței „Smart diaspora – diaspora in invațamant superior, știința, inovare și antreprenoriat”. Mesajul a fost prezentat de catre Diana-Loreta Paun, Consilier Prezidențial - Departamentul Sanatate Publica.„Ma…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat joi, 16 martie 2023, la Palatul Cotroceni, la segmentul la nivel inalt al evenimentelor care marcheaza aniversarea, anul acesta, a 30 de ani de cand țara noastra este membru cu drepturi de depline al Organizatiei Internationale a Francofoniei (OIF).…