Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul Conferinței naționale "Tehnologia & iHealth in medicina secolului XXI", gazduita de Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș in parteneriat cu Academia de Științe Medicale sub egida Academiei Romanea, a avut loc un workshop, in data de…

- La ora actuala, tehnologia tinde sa domine medicina, dar nu trebuie sa uitam ca ”noi facem medicina pe bolnavi”, a subliniat prof. univ. dr. Ion Bruckner in cadrul conferintei nationale cu participare internationala „Tehnologia & iHealth in medicina secolului XXI”, de la Universitatea de Medicina, Farmacie,…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș gazduiește zilele acestea cea de-a doua ediție a Conferinței naționale cu participare internaționala „Tehnologia & iHealth in medicina secolului XXI", care se va desfașura in perioada 18-19 aprilie, evenimentul…

- Specializarea de Arhitectura din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" Targu Mureș este un program de 6 ani, organizat in parteneriat cu Universitatea de Arhitectura și Urbanism „Ion Mincu" din București, care ofera studenților o baza solida in…

- Dupa jumatate de deceniu de așteptare și suspans, Liga Studenților din Targu Mureș (LSTGM) a organizat sambata, 23 martie, renumitul Bal al Bobocilor de la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș, eveniment care comprima importanța esteticului,…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș a castigat o noua finanțare prin PNRR – Ministerul Sanatații, de aprox. 1 milion de euro, pentru digitalizarea viitorului Spital universitar. Un spital universitar ar putea fi construit in Targu Mureș, unul…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș a anunțat faptul ca de sambata, 3 februarie, incep cursurile de pregatire pentru admitere. Cursurile se organizeaza in limba romana și in limba maghiara, la disciplinele biologie, chimie și chimie organica,…