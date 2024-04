La ora actuala, tehnologia tinde sa domine medicina, dar nu trebuie sa uitam ca ”noi facem medicina pe bolnavi”, a subliniat prof. univ. dr. Ion Bruckner in cadrul conferintei nationale cu participare internationala „Tehnologia & iHealth in medicina secolului XXI”, de la Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie „George Emil Palade”. „Manifestarea de astazi, […] The post Tehnologia domina in medicina, dar sa nu uitam ”facem medicina pe bolnavi”, spune prof. Ion Bruckner appeared first on Puterea.ro .