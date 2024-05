Nouă persoane intră în cursa pentru fotoliul de primar al Timișoarei Cursa electorala pentru desemnarea noului primar al Timișoarei se va da intre noua candidați. Pentru conducerea administrației județene lupta va fi cu mai puțini candidați, cel mai probabil vor fi șase persoane care solicita votul cetațenilor. Marți seara s-a incheiat depunerea candidaturilor pentru alegerile locale din 2024. Cea mai mare lupta se va da la ... The post Noua persoane intra in cursa pentru fotoliul de primar al Timișoarei appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL la functia de primar al Capitalei, Sebastian Burduja, afirma ca s-a inscris intr-o cursa electorala „stransa”, in care sunt „patru candidati cu sanse”, iar voturile se vor fragmenta. „Din pacate, fiecare zi care a trecut in aceste dezbateri, retrageri, scenarii, sondaje, comentarii, ipoteze…

- Comisia Electorala Centrala a prezentat numarul de candidați inregistrați in cursa electorala pentru funcția de primar și de consilier local in cele 9 localitați din țara, unde pe 19 mai 2024, vor avea loc alegeri locale noi și parțiale.

- Problema viitorului primar al Timisoarei pare sa fie transata, chit ca nici n-a inceput oficial campania electorala. Desi aproape toata lumea sta cu ochii pe actualul si fostul primar, Dominic Fritz si, respectiv Nicolae Robu, surpriza vine din partea candidatului independent Marian Constantin Vasile.…

- Titu Bojin nu va mai lupta pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Timiș, funcție pe care a ocupat-o deja. Formațiunea din care face parte Partidul Umanist Social – Liberal (PUSL) a decis sa iși acorde susținerea pentru unul dintre cei doi principali candidați care se vor lupta pentru…

- Toți liderii partidelor componente ale Alianței Dreapta Unita au venit, marți, la Timișoara, pentru a-și prezenta susținerea pentru Dominic Fritz. El și-a lansat, oficial, candidatura la un nou mandat de primar al Timișoarei, in paralel fiind prezentata și lista candidaților eligibili pentru consiliul…

- Inca presedintele PNL Dumbravita, Cristian Rusu, si-a anuntat oficial, asa cum deBanat a anticipat, candidatura ca independent pentru scaunul de primar al comunei limitrofe Timisoarei. Rusu se considera „executat politic” pe altarul aliantei PSD-PNL. In urma negocierilor intre PNL si PSD, la Dumbravita…

- REPER pleaca in cursa pentru alegerile locale cu o lista completa de candidați la Primaria Timișoara, dar și in Lugoj și localitațile periurbane puternice din jurul orașului de pe Bega. Raul Olajos, actual consilier județean, fostul șef al PLUS Timiș și fost copreședinte al USR-PLUS, se va lupta cu…

- E nemulțumit de partidele politice, de situația Timișoarei, așa ca a decis sa devina chiar el primar. Vorbim despre Marian Vasile, cel care a fost o buna perioada din mandatul lui Alin Nica administrator public al județului Timiș. Aceasta pana a fost ”restructurat” de cel care l-a adus, la presiunea…