- In acest moment, expertiza Bancii Mondiale se dovedește vitala pentru implementarea reformelor pe care Romani și le-a asumat prin PNRR. Delegatia Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene a convenit cu oficiali de la Bruxelles ca in REpowerEU sa existe un proiect pilot in irigatii, care sa…

- ”In acest moment, expertiza World Bank Europe and Central Asia se dovedeste vitala pentru implementarea reformelor pe care Romania si le-a asumat prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Suntem intr-o perioada in care provocarile sunt tot mai complexe: ma refer aici la reforma pensiilor speciale,…

- Ministrul PSD al Muncii, Marius Budai, a declarat marți seara, 16 mai, dupa discuțiile de la Bruxelles cu oficialii Comisiei Europene pe tema PNRR, ca „nu va ramane așa cum a negociat USR-ul”.„Asta este vestea buna pentru actualii seniori ai Romaniei și pentru viitorii seniori ai Romaniei. Am avut discuții…

- Investițiile și reformele prevazute in pachetul REPowerEU din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) trebuie sa abordeze cu prioritate problema saraciei energetice, spune experții ORSE.

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat luni, 15 mai, la Digi24, ca la negocierile de marți, 16 mai, de la Bruxelles, cu reprezentantii Comisiei Europene, se va decide daca plafonul de 9,4% din Produsul Intern Brut pentru pensii, cuprins acum in PNRR, poate fi modificat.Demnitarul…

- Romania risca sa piarda 3 milioane de euro din PNRR daca Guvernul refuza eliminarea pensiilor speciale. Președintele Consiliului Județean Radu Moldovan spune ca nu iși permite nimeni sa sacrifice dezvoltarea țarii pentru pensii speciale. Țara noastra risca sa piarda 3 milioane de euro din Planul Național…

- Proiectul pensiilor speciale intra in linie dreapta. Recent, conducerea Ministerului Muncii a trimis o serie de adrese de solicitare catre ministerele care gestioneaza pensiile speciale, prin care acestea trebuie sa vina cu amendamente la proiectul de lege, tocmai ca initiativa sa fie cat mai bine conturata.…