Un nou aeroport internațional în zona de sud a Capitalei Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, a dezvaluit astazi planurile ambițioase ale Primariei și Consiliului Județean Giurgiu privind construcția unui nou aeroport in zona de sud a Capitalei. Anunțul a fost facut in cadrul inaugurarii Parcului Tudor Arghezi, eveniment care a adus in atenție importanța infrastructurii pentru dezvoltarea durabila a orașului. Aeroportul, care va fi realizat printr-o colaborare stransa intre comunitatea din sectorul 4 și Consiliul Județean Giurgiu, reprezinta un proiect menit sa echilibreze decalajul major de dezvoltare intre nordul și sudul Bucureștiului. Daniel Baluța… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

