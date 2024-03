Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva zile, un judecator de la Tribunalul Bucuresti a dispus eliberarea lui Tudor Duma si plasarea lui sub control judiciar, decizie anulata marti de Curtea de Apel Bucuresti.Trei tineri din anturajul lui Vlad Pascu, soferul de 19 ani aflat sub influenta drogurilor care a omorat doi tineri…

- Șefii Direcției Regionale Vamale București (DRVB) și subalternii lor au fost arestați preventiv pentru 30 de zile in dosarul de mare corupție in care aceștia sunt acuzați de fapte de luare de mita sau favorizarea faptuitorului. Astfel, Tribunalul București a emis mandate de arestare preventiva pentru…

- Fostul deputat PNL Marin Anton a scapat de o condamnare de cinci ani inchisoare cu executare, dupa ce faptele s-au prescris, intr-un dosar in care a fost acuzat ca a primit in anul 2009, pe cand era secretar de stat in Ministerul Transporturilor, o mita de 5,3 milioane euro de la reprezentantul unei…

- Parlamentarul Dumitru Coarna, fost membru al Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), a declanșat un adevarat cutremur in interiorul partidului, demisionand recent alaturi de intreaga organizație din Calarași. Intr-un interviu acordat pentru aktual24.ro, Coarna a facut dezvaluiri tulburatoare cu privire…

- Cererea formulata de Victor Ponta pentru executarea silita a lui Marian Vanghelie a fost admisa de catre Judecatoria Sectorului 2. Astfel, fostul primar al Sectorului 5 a fost obligat sa plateasca fostului premier 10.000 de euro cu titlu de daune morale, in urma unui proces incheiat in 2022. „Admite…

- Curtea de Apel București a stabilit, definitiv, ca frații de origine britanica Tate, judecați pentru fapte de crima organizata, sa nu paraseasca București sau Ilfov in perioada sarbatorilor de iarna, așa cum cei doi au cerut printr-o cerere depusa la dosarul de la Tribunalul București.Decizia de…

- Tribunalul București a emis o sentința de 3 ani și 8 luni de inchisoare cu executare pentru generalul in rezerva Florin Mihalache, fost șef adjunct al Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) in perioada 2001-2005. Decizia, pronunțata joi, 21 decembrie, este legata de mai multe fapte de corupție,…

- Tribunalul București a respins o cerere a fraților Tate, judecați pentru fapte de crima organizata, prin care cei doi cereau instanței sa fie lasați sa paraseasca temporar Romania in perioada Craciunului. Astfel, cei doi sunt blocați sa petreaca Craciunul in Romania, potrivit deciziei instanței.…