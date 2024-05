Spitalul din orașul Victoria, județul Brașov, este inchis in perioada 2-6 mai, din cauza ca unitatea medicala nu are medici dispuși sa faca garzi in aceasta perioada. Pacienții care au urgențe vor trebui sa mearga catre alte centre pentru a se trata, precum cele din Fagaraș sau Brașov, potrivit Europa FM.„Avand in vedere deficitul de medici din cadrul Spitalului Orașenesc Victoria și ținand cont de faptul ca nu s-au putut identifica medici care sa asigure permanența in Camera de garda a spitalului pentru perioada 02-06 mai 2024, activitatea in spital va fi suspendata”, a transmis pe 30 aprilie…