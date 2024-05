In liniștita localitate Marghita din județul Bihor, o poveste șocanta a ieșit la iveala, dezvaluind o rețea complexa de frauda și inșelaciune in domeniul medical. Eva Balogh, farmacista șefa a spitalului local, a fost protagonista unui plan ingenios, prin care a reușit sa obțina o mica avere din servicii medicale fictive. Acuzațiile aduse ei, in […] The post Ingrijire medicala fictiva: poveste cu o farmacista fara scrupule appeared first on Puterea.ro .