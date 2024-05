Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 20.000 de persoane au participat la un „Mars pentru Europa” in capitala georgiana Tbilisi, cerand, din nou, retragerea proiectului de lege privind „influenta straina” considerat liberticid, cu privire la care Uniunea Europeana (UE) a avertizat ca pune in pericol aderarea, relateaza AFP,…

- Aproximativ 20.000 de persoane au participat la un ”Mars pentru Europa” in capitala georgiana Tbilisi, cerand din nou retragerea unui proiect de lege privind ”influenta straina” considerat ca distruge libertatea, cu privire la care Uniunea Europeana (UE) a avertizat ca pune in pericol aderarea țarii…

- Aproximativ 20.000 de persoane au manifestat ieri, 17 aprilie in Georgia impotriva votului in prima lectura a unui proiect de lege privind „influența straina”, comparat cu o lege represiva rusa privind „agenții straini” și considerat un obstacol in calea ambițiilor europene ale țarii din Caucaz, transmite…

- Florin Calinescu a declarat ca vrea sa candideze la alegerile prezidențiale in semn de protest fața de actuala clasa politica. Acesta a criticat PSD, PNL, dar și pe președintele Klaus Iohannis. Totodata, actorul i-a acuzat de nepasare pe romanii care nu merg la vot, considerand ca știu ei mai bine și…

- LIVE VIDEO PROTEST al asistenților persoanelor cu dizabilitați neprofesioniști din Alba, in fața Prefecturii, impotriva abuzurilor legislative la care sunt supuși PROTEST al asistenților persoanelor cu dizabilitați neprofesioniști din Alba, in fața Prefecturii, impotriva abuzurilor legislative la care…

- Activiștii Greenpeace protesteaza, miercuri, la sediul OMV Petrom, impotriva noului proiect de gaze fosile al OMV Petrom, Neptun Deep. Aceștia susțin ca proiectul va amenința habitatele din Marea Neagra și va accelera schimbarile climatice, se arata intr-un comunicat de presa. Activiștii Greenpeace…

- Mii de persoane s-au prezentat duminica, in ultima zi de vot prezidențial, la secțiile de votare din Rusia și din mai multe orașe din lume,... The post Mii de persoane au participat la protestul „Pranz impotriva lui Putin” in Rusia, inițiat de apropiații lui Alexei Navalnii appeared first on Special…

- UE va impune noi sancțiuni impotriva Rusiei din cauza morții lui Alexei Navalnii. Sancțiunile vor afecta 35 de persoane fizice și doua persoane juridice. Uniunea Europeana intenționeaza sa impuna noi sancțiuni impotriva Rusiei din cauza morții politicianului rus de opoziție Alexei Navalnii.Potrivit…