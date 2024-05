Stiri pe aceeasi tema

- Familia lui Tzanca Uraganu trece prin momente grele! Nepotul celebrului manelist s-a stins din viața la o varsta frageda. Cunoscutul artist este in doliu! Mesajul dureros pe care l-a postat pe o rețea de socializare.

- V. Stoica Bunica Ioana Soare, așa cum eracunoscuta de locuitorii din Colceag, s-a stins din viața, sambata, 13 aprilie, la varsta de 103 ani și patru luni, iar astazi va fi condusa pe ultimul drum. Vestea trista a fost data de Ionuț Soare, unul dintre cei doi nepoți: ”Greu le este nepoților sa recunoasca…

- Sfantul Constantin a fost proclamat imparat dupa moartea tatalui sau, Constantiu Chlor. Acest lucru l-a pus in conflict imediat cu Maxențiu, un tanar care aspira la titlul imperial. Inaintea bataliei, Sfantul Imparat Constantin s-a rugat lui Dumnezeu al creștinilor pentru succes in lupta din ziua urmatoare,…

- Moartea disidentului rus Alexei Navalny in penitenciarul de la Cercul Arctic este o crima asumata de regimul lui Putin, care și-a propus lichidarea singurului opozant semnificativ al dictatorului de la Kremlin. „In calitate de membru al Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei, am analizat multe…

- Alexei Navalnii a murit vineri la inchisoarea cu cel mai sever regim posibil din regiunea polara a Rusiei. Incepand din aceeași zi, grupuri de sute de compatrioți ai sai s-au reunit pașnic la Moscova, Sankt-Petersburg, Rostov pe Don și alte orașe ale țarii pentru a-i aduce un ultim omagiu curajosului…

- Autoritatile de la Moscova i-au avertizat vineri pe locuitorii capitalei ruse impotriva oricaror demonstratii „neautorizate” dupa anuntul mortii principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, in timp ce Kremlinul a numit „absolut inacceptabile” acuzatiile si criticile occidentale la adresa…

- Oana Boc, soția primarului Emil Boc, a scris un mesaj emoționant dupa dispariția Cameliei Tișe, fosta soție a președintețui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe. Soții Boc au fost nașii de cununie ai familiei Tișe și erau in relații apropiate și acum.Luni, Oana Boc a scris pe Facebook: „Dumnezeu sa…

- Mihai Albu a anunțat printr-o postare pe rețelele de socializare ca fratele lui a murit. E pentru prima oara cand creatorul de pantofi vorbește despre Lecinius, in spațiul public nu s-a știut ca acesta are un frate. In varsta de 61 de ani, Mihai Albu trece printr-o perioada grea, de suferința. Creatorul…