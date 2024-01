Stiri pe aceeasi tema

- Decizie majora la cea mai aglomerata secție a Spitalului Județean de Urgența Buzau. Conducerea unitații medicale nu i-a mai prelungit delegația medicului Adrian Zoican la șefia UPU-SMURD Buzau, astfel ca, dupa o perioada de 9 ani in care a coordonat secția, doctorul Zoican parasește funcția. Este evident…

- O femeie de 75 de ani din Ploiești, care a suferit pe 1 decembrie un accident vascular cerebral, a fost plimbata, timp de 35 de ore, intre trei spitale din țara, pentru ca la Spitalul Județean Ploiești nu era un medic neurolog care sa o trateze. Conducerea spitalului a invocat lipsa de personal cu care…

- La sedinta ordinara a lunii decembrie, ultima in acest an, consilierii judeteni au aprobat in unanimitate, la propunerea presedintelui Petre Emanoil Neagu, un proiect de hotarare privind alocarea sumei de un milion lei (10 miliarde de lei vechi) catre UAT Maracineni, de la bugetul propriu al judetului, …

- Intr-o mișcare care a șocat opinia publica, Consiliul Județean Buzau a fost implicat intr-un scandal major dupa ce s-a descoperit ca a incheiat un contract de publicitate cu o publicație care nu exista. Președintele Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Neagu, a semnat un contract de publicitate…

- In luna decembrie, Consiliul Județean Buzau organizeaza o pleiada de activitați menite sa ii bucure pe cei mici in prag de sarbatori. Dupa aprinderea luminilor in Parcul Bratianu urmeaza o noua seara de poveste, cu darri pentru copii și colinde de Craciun. Pe 5 decembrie, la ora 18.00, președintele…

- Unul dintre cele mai mari și performante spitale de recuperare medicala din Romania, deschis in urma cu 5 ani, langa București, in Pantelimon, a inregistrat deja peste 5.000 de pacienți ”repuși pe picioare”. Cei mai mulți dintre aceștia, au fost internați in stare grava, fara sa se poata mișca, in…

- Claudiu Constantin, primarul comunei buzoiene Lopatari, solicita sprijin financiar guvernamental, in valoare de 1,5 milioane lei, pentru reparatii la zidul unui cimitir care risca sa se prabuseasca peste unul dintre drumurile comunale, informeaza Agerpres."Avem nevoie de 1,5 milioane lei pentru reparatii…