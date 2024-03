Decizie a Consiliului de Administratie: Retele Electrice Dobrogea SA isi muta sediul in Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Unicul asociat al societatii Entertainment Vision S.R.L. a decis deschiderea unui punct de lucru din complexul comercial Vivo din Constanta.Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial, societatea KIDS ELEMENT S.A. Bucuresti, reprezentata prin director general Adi Shibolet Shalom, in baza Hotararii…

- Conform extrasului de incheiere nr. 2272 23.01.2024, publicata in Monitorul Oficial partea a IV a, nr. 1012 din data de 28 februarie 2024, la Constanta, a fost infiintata firma Dr. Simion Cristian SRL. Sediul societatii este pe bulevardul Tomis nr. 334. Dr. Simion Cristian SRL are domeniul principal…

- Thyssen Marc Pierre Jeanne, Thyssen Patrick Maurice Coleta, Thyssen Filip Adolf Elisabeth, Castlebridge SA, AGRICO SA, CHIOS SA, actionarii societatii Belcrin Development SA din Constanta s au intrunit 06.12.2023 in adunarea generala. Actionarii societatii Belcrin Development SA au votat, in adunarea…

- Alboram SRL are sediul social in Lumina, iar asociat unic este Constructii Hidrotehnice SA, firma cu sediul in Iasi. Constructii Hidrotehnice SA, firma care controleaza compania Alboram SRL, este o companie la care actualul presedinte CJ Constanta, Mihai Lupu, a avut calitatea de presedinte al Consiliului…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta, prin Presedintele Consiliului de Administratie, convoaca Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime S.A., Constanta, in sedinta ordinara, in data de 20.02.2024, ora 11.00, la sediul Ministerului…

- Anca Mihaela Turcasiu, asociat unic al Anca Turcasiu SRL cu sediul in orasul Navodari, bulevardul Mamaia Nord nr. 109 111, camera 3, Incinta Complex Phoenicia Holiday Resort, a luat mai multe decizii importante, potrivit Monitorul Oficial partea a IV a cu numarul 273 din data de 18 ianuarie 2024 Actrita…

- Societatea Newera Agroinvest S.R.L. a adoptat decizia nr. 1din data de 26.11.2023, a asociatului Asmaa Ibrahim Mohamed Sayed Ahmed. Decicia s a publicat in Monitorul Oficial pe 15 ianuarie 2024. Asadar, s au decis urmatoarele: ART. 1. Se muta sediul social in mun. Constanta, Str. Poporului nr. 36, et.…

- Valeria Herdea, presedinte al Asociatiei Romane pentru Educatie Pediatrica in Medicina de Familie si vicepresedinte al Colegiului Medicilor din Romania, a fost numita de premierul Marcel Ciolacu presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS). Herdea are o vasta experienta in pediatrie.…