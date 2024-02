Cum justifică ministrul Agriculturii demiterea șefului APIA: „Incompetența pe care o are domnul Lupu” Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirma ca a demis pe Ionuț Lupu din funcția de șef al APIA din cauza incompetenței acestuia, respingand orice legatura cu afacerile familiei Stanescu. „Decizia de a-l demite pe Ionuț Lupu a fost a mea. Am discutat acest aspect și in cadrul partidului. Motivul principal a fost incompetența domnului Lupu, care a rezultat in blocarea a 400 de milioane de euro destinate plaților subvențiilor fermierilor romani”, a explicat ministrul. Intrebat daca PNL era conștient de demitere, oficialul a subliniat ca funcția de director general al APIA nu este una politica,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

