Stiri pe aceeasi tema

- Mutare de proporții a unui gigant cu o istorie de sute de ani! Reprezentanții colosului au fost cei care au facut anunțul. Potrivit oficialilor companiei, o importanta fabrica din țara noastra va fi readusa la viața.Grație acestei impresionante mutari facute pe piața locala, se vor crea noi locuri de…

- 'Avem o problema majora privind zona patronala, anume ca nu mai sunt oameni. Astazi in Romania avem nevoie de cel putin 200.000 de oameni si vor fi toti angajati, in mediul privat. Cel mai atractiv, pentru cineva care cauta un loc de munca, este statul. Asta inseamna mult. Este un mare handicap cata…

- Specialistii in IT asteapta de la angajator o oferta salariala competitiva, preocupare pentru angajati, timp pentru viata personala, un program de munca flexibil sau oportunitati de dezvoltare in cariera, releva un studiu al UBB Cluj-Napoca despre profilul psihosocial al IT-istului. Potrivit…

- Amprenta pe care simțim ca ne-o lasam asupra lumii e unul dintre cele mai importante lucruri care ne fac sa ne simțim bine la un loc de munca. Mai mult, ne face sa ne simțim fericiți. O spun cercetatorii și studiile lor. Dar cum se explica asta și cui se aplica? Ei bine, veți fi surprinși. Nu conteaza…

- Departamentul pentru Lupta Antifrauda (DLAF) a finalizat ancheta inceputa in februarie 2017 la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Arad, cu privire la derularea unui program de formare profesionala cu finanțare europeana, care ar fi fost fraudat prin faptul ca mai mulți beneficiari…

- Numarul somerilor este mai mic la Constanta decat in multe alte zone ale tarii. Iata vestea buna adusa de reprezentantii AJOFM la inceput de an. Pentru cei care nu si-au gasit inca un loc de munca, Agentia are in desfasurare, de-a lungul intregului an, 28 de cursuri de calificare si recalificare atat…

- Detasamentul de pompieri Tulcea a fost solicitat sa intervina pentru scoaterea unei persoane prinse intre doua piese a unui vapor la Santierul Naval Tulcea.Victima a decedat in urma accidentului. Reprezentantii ITM vor investiga modul in care s a produs accidentul. Evenimentul s a produs in jurul orei…

- Apple planuieste sa construiasca un nou campus in Statele Unite pentru angajatii care se ocupa cu asistenta tehnica a clientilor si angajeaza 20.000 de oameni in urmatorii cinci ani, potrivit The Verge. Locatia noului campus va fi anuntata anul acesta, iar Apple sustine ca exista o posibilitate…