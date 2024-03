Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Internelor, Catalin Predoiu, s-a saturat sa vada in presa cazuri de polițiști aflați sub influența bauturilor spirtoase. Spune ca aceștia știrbesc din munca eroica a celorlalți lucratori din sistem. Ministrul de Interne, Catalin Predoiu , este indignat de polițiștii care sunt surprinși beți…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a transmis conducerii Directiei Nationale Anticoruptie ca va sprijini, din calitatea de ministru de interne, cooperarea institutionala cu DNA. „Aceasta cooperare va continua, va continua cu loialitate, asa cum o cere Constitutia, dar va continua si cu deplina…

- ■ in sistemul bugetar sunt libere 18 locuri de munca ■ firmele private au nevoie de 562 de oameni calificați in diverse meserii ■ Și in aceasta saptamana cei interesați de un loc liber de munca, fie in sistemul bugetar, fie in cel privat, au destule opțiuni. Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricola…

- Victorie pentru iubitul Andreei Balan! Tenismenul Victor Cornea a devenit singurul roman care a ramas in competiție la Australian Open, dupa un meci de succes pentru el. Andreea Balan ii este, ca de obicei, alaturi in toate clipele in care stralucește in lumina reflectoarelor de pe terenul de tenis!…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Guvernului, inechitatile salariale ce priveau functiile didactice de conducere in sistemul de invatamant preuniversitar (director, director adjunct, contabil sef, secretar sef cu nivel de studii superioare) au fost eliminate. Astfel, pentru directori si directorii…

- A inceput 'cruciada' impotriva lui Viktor Orban! Un europarlamentar roman avertizeaza: 'Trebuie limitat in toate acțiunile!'Premierul Ungariei, Viktor Orban, trebuie limitat in toate acțiunile pe care le va avea de facut, transmite europarlamentarul Daniel Buda. Oficialul de la Bruxelles a avertizat…

- Sunt in continuare coduri roșii de inundații in Franța și Germania, in timp ce Suedia este vizata de o alerta portocalie de vant și ninsori puternice. Ministerul roman de Externe a emis avertizari de calatorie pentru aceste țari.

- Rusiei i-au lipsit in acest an aproximativ 4,8 milioane de muncitori, iar lipsa de mana de lucru va ramane o problema acuta si in 2024, informeaza un articol publicat duminica in cotidianul Izvestia, care citeaza experti si studii realizate de Institutul de Economie din cadrul Academiei Ruse de Stiinte,…