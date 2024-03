Stiri pe aceeasi tema

- Directoarea unei instituții din Chișinau a fost depistata cu o avere nejustificata de peste jumatate de milion de lei. Persoana supusa controlului risca sa fie decazuta din dreptul de a exercita o funcție publica și de demnitate publica.

- Are un chip angelic și un corp de model, insa a ales o cariera in care aspectul fizic nu are nicio relevanța. Superba blonda lucreaza in cel mai greu domeniu posibil. Munca pe care o face este extrem de periculoasa, insa este jobul ei de vis. Arata ca un model, dar are o cariera atipica […] The post…

- Barbatul a fost depistat și condus la audieri, iar in baza probatoriului administrat, cel in cauza a fost reținut pentru 24 de ore, urmand ca vineri sa fie prezentat magistraților cu propunere legala. La percheziția domiciliara au fost identificate mai multe obiecte pe care acesta le-ar fi folosit la…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a afirmat, in legatura cu arma furata dintr-o locuinta din Ilfov, ca este o ancheta in curs si spera ca in curand sa fie oferita o concluzie. El a precizat ca acesta este un caz tratat serios de Politie.Catalin Predoiu a fost intrebat, vineri, ce informatii…

- Razboi in Ucraina, ziua 688. Casa Alba a anuntat ca asistenta acordata Ucrainei de catre SUA pentru a contracara invazia rusa a "incetat complet" din cauza lipsei unui acord in Congres pentru a continua sprijinirea autoritatilor de la Kiev.

- Șefii din Poliția Maramureș demiși de ministrul de Interne dupa ce Catalin Cherecheș a reușit sa fuga din țara folosind cartea de identitate a unei rude lucreaza in continuare in sistem, fiind mutați pe alte funcții. Aceștia nu pot fi dați afara, a declarat ministrul de Interne, Catalin Predoiu, pentru…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a participat la evenimentul de prezentare a tehnicii achizitionate in cadrul proiectelor Helipol si Sistem mixt mobil de supraveghere a traficului rutier. Cu aceasta ocazie a sustinut un discurs in care a trag un semnal de alarma. Ministrul a punctat faptul…

- WhatsApp va introduce cu o noua funcție. Ce vor putea face utilizatoriiDezvoltatorii lucreaza la o noua funcție pentru apelurile video WhatsApp. Funcția va permite utilizatorilor sa partajeze muzica audio in timpul unui apel video, in timp ce opțiunea de partajare a ecranului este activa. In…