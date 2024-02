Stiri pe aceeasi tema

- In absența suspendaților Florinel Coman și Darius Olaru, eliminați etapa precedenta contra ultimei clasate FC Botoșani, echipa FCSB merge la Voluntari pentru a incerca sa obțina cele trei puncte in epilogul etapei a 28-a, joi, de la 21:00. In aceeași zi se mai joaca Petrolul – Universitatea Craiova,…

- FCSB și Farul au remizat, scor 1-1, in runda cu numarul 24 din Superliga. Gigi Becali, finanțatorul liderului, a intervenit imediat dupa meci. Gigi Becali considera ca penalty-ul primit de Farul in prelungiri a fost incorect dictat. Jocul l-a mulțumit pe finanțatorul liderului, in condițiile in care…

- FCSB a invins-o pe CSU Craiova fara drept de apel, scor 3-0, in runda #23 din Superliga. Fundașul stanga Nicușor bancu a fost extrem de suparat la finalul meciului. FCSB a facut spectacol pe stadionul „Ion Oblemenco”, umilind Universitatea Craiova cu același scor cu care a facut-o și in meciul tur.…

- FCSB a invins-o pe Universitatea Craiova, in deplasare, scor e-0, in derby-ul rundei cu numarul 23 din Superliga. Florinel Coman a fost cel mai bun fotbalist al partidei și a primit nota 8 din partea GSP. Derby-ul din Banie nu a avut istoric. FCSB a dominat-o pe Universitatea Craiova la toate aspectele.…

- Chiar daca este golgheter in SuperLiga, Darius Olaru (25 de ani) nu este pe placul lui Adrian Porumboiu (73 de ani), fostul patron de la FC Vaslui. Darius Olaru se afla intr-o forma excelenta. Mijlocașul celor de la FCSB a reușit 10 goluri și doua pase decisive in primele 21 de partide de campionat. …

- FCSB a invins-o fara probleme pe FC Hermannstadt, cu scorul de 3-0 (2-0), sambata seara, pe Arena Nationala din capitala, intr-un meci din etapa a 20-a a Superligii de fotbal.Omul meciului a fost Darius Olaru, care a marcat doua goluri (22, 45), primul cu un sut din voleu, iar al doilea cu un sut din…

- Echipa bucuresteana FCSB a incheiat la egalitate duminica seara, in deplasare, scor 1-1, cu formatia CFR Cluj, in etapa a 19-a din Superliga, relateaza News.ro. FCSB a avut un gol anulat dupa o faza controversata.Clujenii au inceput tare meciul din Gruia si Tarnovanu a respins sutul lui Avounou,…