- Șapte cluburi din Serie A, Cagliari, Genoa, Lecce, Milan, Torino, Udinese și Verona, au decis sa onoreze Ziua Internaționala a Mamei, sarbatorita in a doua duminica a lunii mai, inlocuindu-și numele de pe spatele tricourilor cu cel complet al femeilor care le-au dat viața. Ideea nu se va aplica decat…

- Echipa italiana AC Fiorentina a invins duminica seara, pe teren propriu, scor 5-1, gruparea Sassuolo, in etapa a 34-a din Serie A, informeaza news.ro.Echipa viola a marcat prima in meci, prin Sottil, in minutul 17, apoi a ratat ocazii pana la finalul partii intai.

- Juventus - Milan, meci contand pentru etapa a 34-a din campionatul Italiei, este programat, sambata, 27 aprilie, de la ora 19:00, pe Allianz Stadium din Torino, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 2 si Prima Sport 2.

- La meciul Inter - Torino, programat duminica la ora 13:30, va oficia o arbitra la centru, secondata de doua asistente. Maria Sole Ferrieri Caputi (33 de ani) va fi ajutata la tușe de Francesca Di Monte și de Tiziana Trasciatti. Doar rezerva și arbitrii din camera VAR vor fi barbați. Brigada feminina…

- Echipa italiana Inter Milano a incheiat la egalitate duminica, pe teren propriu, scor 2-2, cu gruparea Cagliari, in etapa a 32-a din Serie A, informeaza news.ro.Marcus Thuram a deschis scorul la Milano in minutul 12, aducand in avantaj liderul din Serie A.

- Echipa italiana Atalanta Bergamo s-a impus joi seara, in deplasare, scor 3-0, in fata gruparii engleze FC Liverpool, in prima mansa a sferturilor din Liga Europa. AS Roma a invins pe AC Milan, in deplasare, scor 1-0, transmite Noi.md. Elevii lui Jurgen Klopp au lovit bara in minutul 26, prin Elliott,…

- Echipa italiana Torino a terminat la egalitate sambata seara, scor 0-0, cu formatia AC Fiorentina, intr-un meci al etapei a 27-a din Serie A, informeaza news.ro. Torinezii au avut un gol al lui Zapata anulat de VAR, in minutul 40, pentru un fault in atac comis de columbian asupra portarului Vanja…

- Proprietarii fostei campioane europene de fotbal AC Milan sunt hotarați sa construiasca un nou stadion pentru a permite clubului sa concureze cu echipele de elita de pe continent, a declarat joi cel mai inalt executiv al rossonerilor. Atat AC Milan, cat și rivalii locali de la Inter au analizat posibilitatea…