- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 241 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Norvegia – 54 locuri de munca pentru: vulcanizator-supraveghetor ferma; muncitor acvacultura; bucatar; Spania – 50 locuri de munca pentru: lucratori in agricultura…

- Specialiștii continua sa fie categoria de candidați cel mai greu de recrutat, in special in domenii precum construcții, financiar – contabil sau producție, acolo unde, in general, angajatorii se confrunta cu un deficit de talente. Cu cat nivelul de specializare este mai nișat, cu atat timpul necesar…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca informeaza angajatorii care doresc sa beneficieze de masuri privind subvenționarea locurilor de munca și subvenționarea pentru crearea sau adaptarea locurilor de munca pentru persoanele cu dizabilitați urmeaza sa depuna cererile la subdiviziunea teritoriala…

- Lista locurilor de munca declarate vacante in aceasta perioada și date publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea cuprinde 162 de oferte in județ și 242 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni cauta persoane ca: agent curațenie cladiri și…

- Puțin peste 150.000 de copii au venit pe lume anul trecut, situație ne-mai-vazuta din 1924 incoace, arata datele publicate luni de Institutul Național de Statistica. Iar proiecțiile demografice pentru urmatorii 20 de ani arata ca suntem in plina criza din acest punct de vedere.

- Romania se confrunta cu o veritabila criza a forței de munca, in condițiile in care milioane de romani au fugit de saracie și lucreaza in strainatate. Salariile mici din țara și lipsa perspectivelor sunt principalele motive, dar chiar și așa in Romania exista și joburi bine platite,

- Costul total pentru creșterea unui copil nascut in 2024 pana la absolvirea liceului, ajustat la rata inflației, este estimat la 594.000 de lei pentru primul copil și 418.000 de lei pentru cel de-al doilea copil, arata o analiza realizata de Clubulcopiilor.ro. Analiza clubulcopiilor.ro pleaca de la…

- CARAȘ-SEVERIN – Acestea sunt costurile angajarii prin subvenții, in 2023. Insa in prima parte a acestei luni abia s-au platit restanțele mai vechi de 2023! Deși fondul de șomaj este singurul aparent cu „bani mulți“, pentru ca toata lumea se lauda și nimeni nu se plange niciodata de nimic – in pofida…