- Peste 100.000 de noi locuri de munca sunt disponibile in Romania. Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a facut o declarație importanta referitoare la viitorul pieței muncii din Romania. Ce trebuie sa știe cei care vor sa se angajeze? In cadrul unui eveniment recent, ministrul a anunțat…

- Extinderea activitații grupului belgian Sonaca in Romania prin construirea unei noi fabrici reprezinta o veste imbucuratoare pentru industria aerospațiala și pentru economia țarii. Investiția de 38 de milioane de euro in noua fabrica va aduce beneficii semnificative atat in ceea ce privește creșterea…

- Continue reading Profit.ro: Sonaca investește 38 milioane euro la Cluj pentru contractul Airbus, cel mai mare din istorie, cu nou ajutor de stat. Posibil acord și pe F-35 Lockheed Martin. Belgienii vor produce in Romania și piese de taxi aerian pentru americani at Info real.

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a facut o declarație remarcabila in deschiderea evenimentului Green Energy Expo & Romenvirotec, subliniind nu doar importanța energiei regenerabile pentru mediul inconjurator, ci și potențialul acesteia de a genera noi oportunitați de angajare…

- Fabrica de tunuri de la Reșița urmeaza sa fie modernizata de investitori straini. Procesul de retehnologizare se va face timp de șase luni, apoi urmeaza sa se deschida porțile. Romania va intra pe lista statelor care vor produce armanent, la nivel european.

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a anunțat deschiderea unei noi sesiuni a Programului pentru sisteme de alimentare cu apa, canalizare și epurare a apelor uzate, vineri, la ora 10:00. Bugetul alocat pentru acest program este de 1,5 miliarde lei. “Am deschis la ora 10:00 o noua…

- Grupul Stihl iși extinde rețeaua internaționala de producție și investește 125 de milioane de euro intr-o noua unitate de producție pentru utilaje cu acumulator și electrice in Romania.

- ”In Romania, la fabrica Ford, se va produce in curand primul autoturism electric. Este o veste extraordinara pentru mediu, este o veste extraordinara pentru calitatea aerului din Romania si este o veste extraordinara, sunt convins, pentru economia romaneasca in general. Asta nu inseamna doar un aer…