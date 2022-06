Stiri pe aceeasi tema

- Un nou mecanism de detecție genetica a virusului SARS-CoV-2 prin metode de programare moleculara a descoperit, in premiera, echipa de cercetare de la Laboratorul de Biofizica Moleculara și Fizica Medicala din cadrul Facultații de Fizica a Universitații ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Echipa este formata…

- Cercetatorii israelieni de la Universitatea din Tel Aviv au identificat un mecanism impartasit de mutatii prezente in genele ADNP si SHANK3 care cauzeaza autism, schizofrenie si alte afectiuni. In plus, ei au descoperit ca un medicament experimental s-a dovedit eficient in experimente de laborator in…

- In curand, autismul, schizofrenia si bolile neurodegenerative precum Alzheimer ar putea fi tratate eficient cu ajutorul unui medicament eficient in studiile de laborator pe animale-model, care a fost deja recunoscut de FDA in America. Cercetatorii israelieni de la Universitatea din Tel Aviv au identificat…

- Un grup de cercetatori din Regatul Unit au realizat un test care permite identificarea riscului genetic ridicat de cancer in cazul femeilor cu varste sub 50 de ani, transmire Topsante. Cercetatorii de la Universitatea Manchester au probat eficacitatea unui test de saliva care ar putea identifica aproape…

- Specii de delfini necunoscute pana acum cutreierau oceanele in urma cu 20 de milioane de ani, inclusiv marea care acoperea Elvetia, unde au fost descoperite sute de fosile din acea perioada, au declarat marti cercetatori de la Institutul de Paleontologie al Universitatii din Zurich, potrivit AFP.…

- Universitații de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași i-a fost acordat, la sfarșitul lunii trecute de catre Oficiul de Stat pentru Invenții și Marci (OSIM) brevetul cu titlul: „Echipament de plantare automata a rasadurilor cu ghiveci nutritiv”, avandul ca inventator pe Virgil Vlahidis,…

- La ora actuala, Corpul de Control de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) este doar o ”gluma” din ceea ce ar trebui sa fie, mai ales ca acest minister este unul foarte mare și are peste 50 de entitați sub tutela. Management de top: Doi din cinci angajați sunt șefi Dupa ce Sorin Grindeanu…

- Sfarșit de saptamana animat in cadrul Facultații de Inginerie Electrica și Știința Calculatoarelor (FIESC) din cadrul USV, cu ocazia Zilelor FIESC.Evenimentul a debutat vineri cu o intalnire in cadrul Amfiteatrului „Dimitrie Leonida" al Universitații „Ștefan cel Mare" din ...