Un studiu american efectuat pe soareci a dezvaluit un nou tratament promitator pentru boala Charcot, o afectiune fatala, care nu are in prezent un tratament eficient cunoscut, a transmis recent AFP, potrivit Agerpres. Boala Charcot, cunoscuta si sub numele de scleroza laterala amiotrofica (SLA), afecteaza aproximativ 30.000 de persoane in Statele Unite. Aceasta afectiune provoaca o paralizie progresiva a muschilor si duce, in general, la deces in mai putin de cinci ani. In studiul publicat in jurnalul stiintific PLOS Biology, cercetatorii au afirmat ca au analizat o modalitate de a tinti si de…