boala Alzheimer a fost răspândită prin tratamente care sunt astăzi interzise Un studiu a adus dovezi ca practica de injectare a hormonului de creștere la copii, folosind extract de la persoane decedate, poate arata cum se transmite boala Alzheimer. Aceasta practica, care a fost administrata la aproximativ 200 de copii intre 1959 și 1985, a avut ca rezultat faptul ca unele persoane au dezvoltat mai tarziu in viața o afecțiune cerebrala fatala numita boala Creutzfeldt-Jakob. Boala Creutzfeldt-Jakob este cauzata de o proteina malformata cunoscuta sub numele de prion. Deși transmiterea bolii Alzheimer de la o persoana la alta este foarte rara, deoarece necesita un contact… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

