O nouă terapie contra cancerelor pancreasului și colonului O echipa de cercetatori de la Universitatea din Anvers a pus la punct o noua terapie celulara, care distruge mecanismul de aparare a tumorilor, a anunțat universitatea intr-un comunicat. Noua terapie ar putea constitui un progres important in lupta contra cancerelor pancreasului și al colonului, transmite presa din Belgia. Tumorile pancreasului și ale colonului sunt protejate de un ”scut” format dintr-un țesut conjunctiv, care face radioterapie foarte dificila. Pentru a rezolva aceasta problema, a fost conceputa aceasta noua terapie. Aceasta este capabila sa distruga celulele țesutului conjunctiv… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Somonul este un pește gustos, dar și foarte bun pentru protejarea sanatații. Cercetatorii de la Universitatea din Colorado au identificat cel puțin patru compuși prezenți in acest pește, toți contribuind la reducerea colesterolului rau. Se știe ca aceasta forma de colesterol se acumuleaza in vasele…

- Numiți dupa parul dens de pe ghearele lor din fața, crabii cu gheare sunt creaturi intimidante și fac ravagii in raurile Europei. Corpul lor maro inchis poate crește pana opt centimetri și, cu ghearele intinse, se pot intinde la 25 de centimetri, aproximativ de dimensiunea unei farfurii. Clasificați…

- Ministrul de Interne , Catalin Predoiu, a luat parte la Anvers, in Belgia, la lansarea unei platforme de lupta impotriva traficului de droguri in Europa. Cu ocazia lansarii acestei platforme, oficialul a atras atentia precizand ca la nivel european intra cantitati mari de droguri. „Am participat astazi…

- La inceputul secolului al XIX-lea a fost descoperit la Potaissa, fosta așezare dacica, in prezent orașul Turda din județul Cluj, un sfinx de bronz ce dateaza din secolul al III-lea, avand o inscripție misterioasa care a fost elucidata abia un secol mai tarziu. Avand forma unui leu inaripat, „sfinxul…

- Cercetatorii japonezi de la Universitatea Osaka au anunțat ca au descoperit o proteina anti-imbatranire, capabila sa stopeze celulele ”zombi” sa declanșeze cancerul și maladia Alzheimer. Iata și explicațiile. Cercetatorii japonezi explica, in revista Proceedings of the National Academy of Sciences,…

- Cu ciocanul pneumatic molecular, cercetatorii au reușit sa distruga, in laborator, 99% dintre celulele canceroase. Nu este ciocanul pneumatic pe care il știm, ci este o versiune moleculara. Este ceea ce reiese din noul studiu consacrat acestei metode, publicat in numarul din decembrie al revistei Nature…

- Cercetatorii de la Universitatea canadiana Laval au demonstrat ca herpesul de tip 1 – adica virusul care provoaca herpesul oral – poate persista aproximativ o ora pe alimente. Potrivit informațiilor pe care le dau autorii acestui studiu in Journal de Montreal, ei au evaluat persistența virusului pe…