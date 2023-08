Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, care a evocat și in trecut spectrul unui conflict nuclear din cauza Ucrainei, a declarat duminica, 30 iulie, ca Moscova va trebui sa foloseasca o arma nucleara daca contraofensiva in curs de desfașurare a Kievului va fi un succes, transmite Hotnews . Medvedev,…

- Serviciul Federal de Securitate (FSB, fostul KGB) al Rusiei a susținut joi ca a depistat „urme de explozivi” la bordul unui cargou strain care venea din Turcia si se indrepta spre Rusia, in pline tensiuni in Marea Neagra intre Kiev si Moscova.

- Un om de afaceri care are legaturi cu serviciile de securitate ale Rusiei a devenit cea mai recenta figura de profil inalt din elita țarii care moare in circumstanțe inexplicabile, scrie sambata, 22 iulie, Newsweek.Milionarul rus Anton Cherepennikov, in varsta de 40 de ani, care era șeful celei mai…

- Seful gruparii paramilitare Wagner Evgheni Prigojin, se afla in Belarus, potrivit presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko, relateaza CNN. "Vad ca (Evgheni) Prigojin zboara cu acest avion. Da, intr-adevar, el este in Belarus azi (marti)", declara Lukasenko, potrivit televiziunii belaruse de stat. Un…

- Autoritațile au explicat ca ancheta a fost sistata deoarece mercenarii Wagner au decis in cele din urma sa opreasca revolta, arata un comunicat oficial citat de publicația ruseasca The Moscow Times. Dosarul penal deschis impotriva liderului mercenarilor Wagner Evgheni Prigojin pentru „organizarea unei…

- Planul antiterorist impus in orașul Moscova in timpul rebeliunii armate a Grupului Wagner a luat sfarșit, a anunțat primarul.Serghei Sobyanin a anulat restricțiile de securitate antiterorista dupa ce situația țarii a fost considerata "stabila" de catre un comitet național. CITESTE SI BREAKING…

- Curtea Militara a Districtului 2 de Vest de la Moscova l-a condamnat la 14 ani de inchisoare si privarea de dreptul de a administra site-uri web timp de patru ani pe Bakhrom Khamroyev, un cunoscut aparator al drepturilor omului, dupa ce acesta a fost acuzat de „apeluri publice la terorism pe internet”…

- Unul dintre cei mai apropiați susținatori ai președintelui rus, Vladimir Putin, afirma ca Statele Unite ar fi implicata intr-un complot pentru a prelua controlul Rusiei in cazul unei erupții apocaliptice a vulanului Yellowstone din Wyoming, SUA, scrie Yahoo News.Nikolai Patrușev, președintele Consiliului…