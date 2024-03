Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB), Aleksandr Bortnikov, a declarat marti ca SUA, Regatul Unit si Ucraina se afla in spatele atacului de la sala de concerte Crocus City Hall de langa Moscova, informeaza Reuters, care citeaza TASS.

- Expertul in securitate Marius Ghincea crede ca atacul terorist de la Moscova nu va fi folosit de Kremlin pentru a justifica noi atrocitați in Ucraina, deoarece ultimii doi ani au demonstrat ca Rusia nu are nevoie de vreo justificare pentru a folosi orice tip de atacuri și de arme dorește

- Razboi in Ucraina, ziua 759. Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a dat asigurari ca Rusia ii va "distruge" pe liderii ucraineni daca se dovedeste ca acestia sunt responsabili de atacul armat asupra unei sali de concert comis, vineri seara, la periferia

- Rusia va interpreta amplasarea unui contingent militar britanic pe teritoriul Ucrainei drept o declarație de razboi, a declarat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, intr-o postare pe Telegram. Astfel a comentat acesta semnarea acordului de colaborare dintre Marea Britanie…