- Aleksandr Bortnikov, șeful Serviciului Federal de Securitate din Rusia (FSB, succesorul temutului KGB), susține ca Marea Britanie, SUA și Ucraina se afla in spatele atacului din sala de concerte din Moscova, in care au fost uciși, vineri, 139 de oameni.

- Președintele Consiliului European, Charles Michel, a afirmat, intr-un articol de opinie publicat in mai multe ziare europene și pe site-ul Euractiv, ca, in contextul amenințarii reprezentate de Rusia, Europa trebuie sa treaca la o abordare de tipul „economie de razboi”, relaetaza agenția Reuters, citata…

- Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei a anuntat vineri ca un cetatean rus a fost arestat la Moscova sub suspiciunea de tradare si ca acesta a marturisit ca asambla si lansa drone in folosul Ucrainei, informeaza Reuters, preluat de Agerpres.

- Luand cuvantul la un eveniment desfasurat la Minsk, Lukasenko a susținut ca cei arestati „s-au tarat peste granita transportand explozibil pentru a comite sabotaje in principal in Rusia si Belarus”, relateaza Reuters preluat de HotNews.ro.El nu a precizat cate persoane au fost arestate in operatiunea…

- Rusia va interpreta amplasarea unui contingent militar britanic pe teritoriul Ucrainei drept o declarație de razboi, a declarat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, intr-o postare pe Telegram. Astfel a comentat acesta semnarea acordului de colaborare dintre Marea Britanie…