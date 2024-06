Stiri pe aceeasi tema

- In al doilea meci al primei etape din grupa D a Campionatului European de fotbal din Germania, Franta a intalnit Austria la Dusseldorf, de care a dispus cu 1 0 1 0 .Partida a fost decisa de autogolul lui Wober min. 38 .Cum in prima partida Olanda a invins Polonia 2 1 , clasamentul arata astfel: 1. Olanda…

- Austria - Franța, meci contand pentru prima etapa din Grupa D a EURO 2024, va avea loc astazi de la ora 22:00 și va fi transmis liveTEXT de GSP.ro și in direct de catre PRO TV. Polonia - Olanda, cealalta partida a grupei, s-a terminat cu victoria reprezentativei din Țarile de Jos, scor 1-2. ...

- Batalia din grupa D de la Euro 2024 va debuta astazi cu Polonia - Olanda, de la orele 16:00, pe pe Volksparkstadion din Hamburg. In celalalt duel, Austria și Franța se vor infrunta luni. GSP.ro va prezinta situațiile celor patru componente, cu plusuri și minusuri. Dupa ce s-au vazut invinși in finala…

- Selectionata Italiei, campioana continentala en titre, a invins echipa Albaniei cu scorul de 2-1 (2-1), sambata seara, pe BVB Stadion din Dortmund, intr-un meci din Grupa B a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, din Germania.

- Grupa D a turneului final din Germania va incepe pe 16 iunie și pune fața in fața doua foste caștigatoare ale trofeului continental, Franța și Olanda, dar și alte doua echipe care au ambiții mari sa-și depașeasca statutul de outsider in lupta pentru calificarea in optimi, Austria și Polonia. Campioana…

- ​Franța este una dintre favoritele la caștigarea Campionatului European din Germania. Selecționerul lui Didier Deschamps va avea un lot fabulos pentru cel mai important eveniment fotbalistic al continentului.

- Germania a invins-o pe Franța, scor 2-0, intr-un meci de pregatire a Campionatului European din vara. Nemții am deschis scorul foarte rapid, in secunda 7, imediat dupa fluierul de start. Toni Kross s-a prefacut ca paseaza in propria jumatate și a trimis o minge lunga pentru Florian Wirtz. Mijlocașul…

