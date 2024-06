Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta privind explozia de la magazinul Dedeman, care a ranit 15 persoane , este in desfașurare. Cercetarile la fața locului continua, iar specialiștii INSEMEX sunt așteptați sa vina. Audierea personalului și a clienților a inceput vineri și va continua și in zilele urmatoare. Activitatea de cercetare…

- Un polițist a fost lovit in cap, de catre un adolescent de 16 ani, cu o naveta de bere, in timpul intervenției la o ardere ilegala de deșeuri in satul Darvari, comuna Ciorogarla din județul Ilfov. In timp ce baiatul era imobilizat de alți agenți, mai mulți barbați au vrut sa atace polițiștii, astfel…

- Incident violent in noaptea de marți spre miercuri, intr-o parcare de pe autostrada A1, in Timiș, in care au fost implicați polițiști de frontiera care pregateau un flagrant pentru destructurarea unei rețele de trafic de migranți. Atacul a avut loc in jurul orei 03:40, cand polițiști de frontiera din…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Harghita au pus in executare cinci mandate de perchezitie domiciliara, emise de Judecatoria Odorheiu Secuiesc, la domiciliul unor persoane fizice si la sediul unei persoane juridice, din municipiu.…

- OPINII. Catalin Silegeanu: O noua șansa pentru oamenii fara adapost, un inceput pentru insanatoșirea sociala Strazile municipiului Botoșani devin casa tot mai multor oameni care, din diferite motive, pierd orice scop in viața. Este o realitate trista cu care fiecare locuitor intra in contact, dar pe…

- Un incendiu puternic a izbucnit, duminica dimineața, intr-un apartament situat la etajul 3 pe Bulevardul Gara Obor din Sectorul 2 al Capitalei. Din cauza fumului dens, locatarii au fost evacuați cu autoscara pompierilor, prin exteriorul cladirii.

- ⬤ Un proiect unic la nivel național, o inițiativa județeana de succes, cu deja mai bine de 12.000 de beneficiari in doar noua luni de la debut In cele trei saptamani de campanie ”Ilfov, prin ochii tai”, derulata in Branești, aproape 600 de persoane au fost consultate și s-au prescris pentru acestea…

- Descinderi de amploare, miercuri de dimineața, in județele Dambovița și Prahova, la traficanții de droguri! Oamenii au efectuat 10 percheziții in cele doua județe. Descinderile au loc in cadrul unei anchete penale care vizeaza infractiuni de trafic de droguri de risc si mare risc, printre clientii traficantilor…