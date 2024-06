Stiri pe aceeasi tema

- In urma ploilor care s-au abatut asupra Iașului și a rafalelor de vant mai mulți copaci de la marginea strazii spre Tomești s-au rupt și au cazut. Angajații DRDP Iași acționeaza pentu eliberarea drumului…https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/copaci-rupti-cazuti-pe-strada-la-tomesti-intervin-angajatii-drdp–1645986.html…

- Dupa lungi discuții, calcule și contre, dar și cu doar cateva zile inainte de alegeri, majorarea salariului minim de la 1 iulie a fost adoptata in ședința de guvern de joi. Astfel, veniturile angajaților plațiți cu salariul minim vor crește cu puțin peste 2 lei pe ora. In total, vor primi cu 280 de…

- Au aparut imaginile atacului din Crangași, in care un barbat a fost omorit in bataie. Procurorii ii vor prezenta astazi instanței cu propunerea de arestare preventiva pe cei doi atacatori și au probe solide impotriva lor. Cei doi suspecți au luat niște araci de susținere din parc și au inceput sa-l…

- DUEL… Prima etapa din returul play-off-ului Ligii 5 a mai limpezit lucrurile in privința luptei pentru promovarea in primul eșalon fotbalistic al județului. Hușana Huși este ca și promovata in Liga 4, Dodești și Ghergheleu se vor lupta pentru al doilea loc direct promovabil, in timp ce Tanacu, Stanilești…

- SALARII… Conducerea societații Transurb a trimis Ministerului Dezvoltarii un memorandum pentru exceptarea ei de la legea care nu o lasa sa mareasca salariile angajaților sau sa le ofere tichete de masa, prime sau alte bonusuri. Deși documentul a fost inaintat la finalul anului trecut, o decizie in acest…

- Credeati ca livrarile la domiciliu sunt o invenție recenta? Ei bine, fotografia de acum mai bine de 40 de ani ne arata contrariul. In imagine, putem observa o motocicleta de livrari a intreprinderii Mercur, care iși desfașura activitatea intr-o perioada in care tehnologia era departe de a fi la fel…

- NEMULȚUMIRI… Sindicatele afiliate Federației “Solidaritatea Sanitara” au organizat miercuri, o greva de avertisment in unitațile sanitare. Potrivit sindicaliștilor, acțiunea de protest exprima susținerea participanților pentru revendicarile angajaților din Sanatate, intre care creșterea veniturilor…

