EURO 2024: Franta a invins Austria in urma unui autogol In al doilea meci al primei etape din grupa D a Campionatului European de fotbal din Germania, Franta a intalnit Austria la Dusseldorf, de care a dispus cu 1 0 1 0 .Partida a fost decisa de autogolul lui Wober min. 38 .Cum in prima partida Olanda a invins Polonia 2 1 , clasamentul arata astfel: 1. Olanda ndash; 3p 2 1 , 2. Franta ndash; 3p 1 0 , 3. Polonia ndash; 0p 1 2 , 3. Austria ndash; 0p 0 1 .Sursa foto: Facebook UEFA EURO 2024 Citeste si:EURO 2024Polonia a condus cu 1 0 Olanda, dar a cedat ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

