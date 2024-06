Un polițist din Anglia a urmărit o vacă: Cum s-a terminat totul Un ofițer a fost indepartat din funcție, in Anglia, dupa ce a lovit cu mașina o vaca fugara. Mașina de poliție a lovit animalul de doua ori. Incidentul a avut loc recent, dupa ce poliția a fost chemata intr-o zona rezidențiala din orașelul Staines-upon-Thames, in sudul Angliei, pentru dispariția unei vaci. {{750761}}Dupa mai multe incercari nereușite de a recupera vaca și ținind cont de sigu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

