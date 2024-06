Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Nicolae Stanciu, a declarat, luni, dupa victoria cu Ucraina, scor 3-0, i n partida de debut de la EURO 2024, ca este o zi unica pentru el si ca le multumeste fanilor romani de la Munchen pentru momentele traite. „Cred ca dupa nasterea fetitelor mele…

- Un sistem inovator pentru prevenție și refacere a fost implementat de echipa naționala de fotbal a Romaniei in cadrul cantonamentului din Wurzburg, Germania, relateaza FRF.Acesta consta in doua aparate de vacuum intermitent, care au fost montate in hotelul echipei și sunt utilizate alternativ de jucatori,…

- EURO 2024: Zilele in care toata Romania va fi cu ochii pe tricolori. Echipa naționala de fotbal a Romaniei se pregatește sa intre in competiția EURO 2024, unde face parte din Grupa E alaturi de Belgia, Ucraina și Slovacia. Romania va debuta in turneu pe 17 iunie impotriva Ucrainei la Munchen, urmand…

- Debutul echipei nationale de fotbal a Romaniei la turneul final al Campionatului European intrecere gazduita, pana pe 14 iulie 2024, de Germania , se apropie. Intrecerea a inceput vineri, 14 iunie, cu Germania ndash; Scotia 5 1 in grupa A , iar tricolorii vor sustine primul meci luni, 17 iunie. Prezenta…

- Campionatul European de Fotbal EURO 2024, gazduit de Germania, debuteaza astazi, cu partida dintre selectionata tarii gazda si Scotia, la Munchen.EURO 2024 reuneste 24 de echipe in sase grupe a cate patru formatii, intre care si Romania, care va juca in Grupa E, alaturi de Belgia, Ucraina si Slovacia.…

- Campionatul European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, debuteaza vineri, cu partida dintre selectionata tarii gazda si Scotia, la Munchen, de la ora 22:00, in Grupa A. EURO 2024 reuneste 24 de echipe in sase grupe a cite patru formatii, intre care si Romania, care va juca in Grupa E, alaturi…

- Capitanul reprezentativei Ucrainei, Oleksandr Zincenko, a declarat, marti seara, ca este foarte mandru pentru echipa sa, care a reusit calificarea la Euro-2024, dupa victoria, scor 2-1 cu Islanda, din play-off, relateaza Reuters, potrivit news.ro Calificarea Ucrainei la turneul final Euro 2024 a…

- Echipa nationala a Ucrainei a invins marti seara, pe teren neutru, la Wroclaw, scor 2-1, echipa nationala a Islandei, calificandu-se la turneul final al Euro 2024, unde va juca in grupa Romaniei. La Wroclaw, islandezii au condus cu 1-0 prin golul lui Albert Gudmundsson, dar Viktor Tsygankov a egalat…