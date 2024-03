Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a respins avertismentele occidentale privind un potențial atac terorist in Rusia, cu doar trei zile inainte de atacul de vineri seara de la o sala de concerte din Moscova, soldat cu zeci de morți, transmite Kyiv Independent. Atacul a fost revendicat de ISIS-K.Mai mulți…

- Directorul FSB, Alekander Bortnikov, a raportat președintelui rus Vladimir Putin despre reținerea a 11 persoane, inclusiv toate cele patru persoane suspectate de comiterea unui atac terorist la Sala de concerte Crocus, transmite Interfax, citand serviciul de presa de la Kremlin.

- Președintele rus Vladimir Putin a respins avertismentele SUA privind un potențial incident terorist la Moscova, cu doar cateva zile inainte ca barbați inarmați sa atace vineri o sala de concerte din oraș.

- Președintele rus, Vladimir Putin, a fost informat rapid despre impușcaturuile care au avut loc vineri seara la Crocus City Hall, o sala de spectacole din Krasnogorsk, in apropiere de Moscova, a anunțat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza agenția de presa de stat Interfax.„In…

- Un clip postat pe canalul X al Nexta suprinde momentul in care mai multe persoane inarmate și in ținuta de camuflaj patrund in cladire și deschid focul. Cel puțin 14 persoane au fost ucise și 35 ranite in incidentul armat care a avut loc astazi la sala de concerte Crocus City Hall din apropierea Moscovei,…

- Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei a declarat joi ca a impuscat mortal un barbat din Belarus care planuia „un act de terorism” in numele Ucrainei, in regiunea Karelia din nordul Rusiei. FSB, fostul KGB, a declarat ca „a confiscat arme si un dispozitiv exploziv improvizat” dupa incident.…

- Președintele rus Vladimir Putin a explicat referirile istorice din interviul pe care i l-a acordat jurnalistul american Tucker Carlson prin dorința de a transmite Occidentului direcția gandirii ruse. A facut-o intr-un interviu acordat televiziunii Rossia 1, scrie Izvestia.„Tot ceea ce se intampla in…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si premierul britanic Rishi Sunak au semnat vineri la Kiev un acord de securitate intre cele doua tari, relateaza Reuters. Este un „acord de securitate fara precedent”, care va ramane in vigoare pana cand Ucraina va adera la NATO, a declarat presedintele ucrainean.…