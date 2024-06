O bacterie mancatoare de carne, capabila sa ucida omul in doar 48 de ore se raspandește cu viteza in Japonia. Depașind recordul din 2023, anul acesta, pana la 2 iunie, in Japonia, au fost inregistrate 977 de cazuri de sindromul șocului toxic streptococic (STSS), provocat de bacteriile Grupului A Streptoccocus (GAS). Aceasta infecție progreseaza […] The post Bacteria carnivora, care ucide omul in 48 de ore, se raspandește cu viteza appeared first on Puterea.ro .