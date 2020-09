Stiri pe aceeasi tema

- Principalul suspect in atacul cu arma alba comis vineri la Paris , in apropierea fostului sediu al saptamanalului satiric Charlie Hebdo, „și-a asumat fapta” in arest, au declarat sambata surse apropiate anchetei, transmite AFP, preluata de Agerpres . Poliția a reținut șapte suspecți pana acum.

- Un fost colocatar al principalului suspect in atacul cu arma alba comis vineri la Paris, in apropierea fostei redactii a saptamanalului Charlie Hebdo, a fost plasat in arest in noaptea de vineri spre sambata, a declarat o sursa judiciara pentru AFP. Potrivit postului BFMTV, arestarea a…

- Cinci barbati nascuti intre 1983 si 1996 au fost plasati in arest preventiv vineri in cadrul anchetei antiteroriste asupra atacului cu arma alba de la Paris, din fata fostului sediu al Charlie Hebdo, relateaza AFP, citand o sursa judiciara, anunța AGERPRES.Potrivit sursei citate, acesti cinci…

- Autoritatile franceze au retinut doi suspecti in urma atacului comis vineri in centrul orasului Paris, iar investigatia este coordonata de Parchetul national antiterorist, informeaza cotidianul Le Figaro. Primul suspect a fost retinut la cateva minute dupa atac, iar al doilea dupa aproximativ o ora.…