O discuție aprinsă la beție s-a terminat la poliția din Vințu de Jos pentru un bărbat. Ce a făcut după ce a pus mâna pe un cuțit O discuție aprinsa la beție s-a terminat la poliția din Vințu de Jos pentru un barbat. Ce a facut dupa ce a pus mana pe un cuțit O discuție aprinsa la beție s-a terminat la poliția din Vințu de Jos pentru un barbat. Este vorba despre un barbat care in timpul unei certe cu un amic de pahar, a pus mana pe un cuțit. Scandalul s-a produs marți, 23 aprilie, intr-o locuința din Șibot. Cazul a fost comunicat de reprezentanții IPJ Alba, […] Citește O discuție aprinsa la beție s-a terminat la poliția din Vințu de Jos pentru un barbat. Ce a facut dupa ce a pus mana pe un cuțit in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

