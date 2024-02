Un bărbat a fost scos cu poliția dintr-un magazin Kaufland din Alba. Motivul: A început să bea bere și whisky printre raioane Un barbat a fost scos cu poliția dintr-un magazin Kaufland din Alba. Motivul: A inceput sa bea bere și whisky printre raioane Un dosar de furt a fost recent inchis de judecatorii din Blaj. Este vorba despre cazul unui barbat care a intrat in magazinul Kaufland din localitate și a inceput sa bea printre raioane. Cazul a fost inchis in data 13 februarie 2024, deși s-a petrecut in data de 12 decembrie 2021. Atunci barbatul a intrat […] Citește Un barbat a fost scos cu poliția dintr-un magazin Kaufland din Alba. Motivul: A inceput sa bea bere și whisky printre raioane in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

