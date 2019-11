Un dispozitiv care îi împiedică pe părinţi să îşi uite bebeluşii în mașini a devenit obligatoriu în Italia Un dispozitiv care îi împiedica pe parinti sa îsi uite bebelusii în mașini a devenit obligatoriu în Italia, începând de joi, scrie Agerpres, citând AFP. Nerespectarea acestei prevederi legale atrage o amenda consistenta si aplicarea unor puncte de penalizare.

Ministerul italian a confirmat intrarea în vigoare a unei noi legi care îi obliga pe parinti, bunici si însotitori ai copiilor sa monteze un mecanism de alarma pe scaunele speciale pentru copii sub vârsta de 4 ani, pentru a evita ca bebelusii sa fie uitati atunci când… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

