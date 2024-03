Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic de externe, David Cameron, si-a exprimat opozitia fata de trimiterea de trupe occidentale in Ucraina, chiar si pentru a forma acolo soldati, intr-un interviu pentru cotidianul german Suddeutsche Zeitung publicat sambata.

- Ministerul francez de externe susține ca „Ucraina nu a cerut sa trimita trupe, dar nu excludem nimic”. "Ucraina nu ne-a cerut sa trimitem trupe. Ucraina ne cere acum sa trimitem munitie", a spus ministrul francez Stephane Sejourne. „Nu excludem nimic pentru lunile urmatoare”. Ministrul francez de…

- Seful diplomatiei poloneze Radoslaw Sikorski a reactionat pozitiv la recentele declaratii ale presedintelui francez Emmanuel Macron, conform caruia nu trebuie exclusa trimiterea de trupe ale aliatilor NATO in Ucraina.

- Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, a cerut vineri sa inceteze imediat discutiile despre o eventuala trimitere a unor trupe straine in Ucraina care sa sprijine aceasta tara in razboiul cu Rusia, idee lansata de presedintele francez Emmanuel Macron, relateaza agentia EFE. "Nimeni nu vrea cu…

- Trimiterea de „trupe combatante la sol” in Ucraina nu este avuta in vedere, a clarificat vineri ministrul francez al armatelor, Sebastien Lecornu, anuntand in schimb ca trei companii franceze vor produce sau intretine armament pe teritoriul Ucrainei, relateaza AFP.

- Statele europene discuta cum sa consolideze sprijinul militar acordat Republicii Moldova, in conditiile in care aceasta se confrunta cu eforturile de "destabilizare din ce in ce mai agresive" din partea Rusiei, a declarat joi purtatorul de cuvant adjunct al Ministerului francez de Externe, citat de…

- Razboi in Ucraina, ziua 734. Cancelarul german Olaf Scholz a exclus din nou luni livrarea de rachete de croaziera Taurus in acest moment catre Ucraina, explicand ca astfel doreste sa evite riscul ca Germania sa fie implicata in razboi.

- Uniunea Europeana (UE) ar trebui sa iși alcatuiasca propria armata mixta ce ar putea avea un rol in menținerea pacii și prevenirea conflictelor, a declarat ministrul de externe italian, Antonio Tajani. Intr-un interviu acordat publicației italiene La Stampa, Tajani a afirmat ca o prioritate pentru Partidul…