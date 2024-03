Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul maghiar de externe, Peter Szijjarto, a acordat un interviu agenției de știri de stat ruse TASS, la forumul energetic din Rusia Atomexpo 2024. Subiectul principal a fost cooperarea energetica ruso-maghiara, dar Szijjarto a vorbit și despre poziția guvernului de la Budapesta fața de razboiul…

- NATO ar trebui sa excluda posibilitatea trimiterii de trupe in Ucraina, deoarece aceasta decizie amenința inceputul celui de-al treilea razboi mondial. Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a vorbit despre asta, cuvintele sale fiind preluate de RAI News 24. "Cred ca NATO nu ar trebui sa intre…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat vineri, la Sfantu Gheorghe, ca tara sa, care urmeaza sa preia presedintia Consiliului Uniunii Europene in a doua jumatate a anului 2024, va acorda tot sprijinul Romaniei pentru a adera la spatiul Schengen. "Nu doar Romania, ci si Ungaria…

- Ungaria l-a convocat pe ambasadorul SUA in semn de protest fața de declarațiile președintelui Joe Biden facute in cadrul unui eveniment de campanie electorala in care a spus ca premierul Viktor Orban cauta sa instaureze dictatura in țara, a anunțat marți, 12 martie, ministrul ungar de externe Peter…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a anunțat ca țara sa se opune numirii premierului olandez in exercițiu Mark Rutte drept succesor al lui Jens Stoltenberg in funcția de secretar general al NATO, intr-o perioada cruciala generata de razboiul declanșat de Rusia in Ucraina, a relatat news.ro.„Nu…

- Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a declarat luni, dupa o reuniune a ministrilor de externe din UE, ca Budapesta nu va bloca cel de-al treisprezecelea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, pe care blocul european se pregateste sa-l aprobe inainte de implinirea a doi ani de la invazia pe scara…